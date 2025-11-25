DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.811 -0,3%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,01 -2,2%Gold4.138 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

25.11.25 16:09 Uhr
Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.087,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
943,50 EUR 18,00 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.093,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.073,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 99.266 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 1.093,38 USD markierte der Titel am 25.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,61 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 30.10.2025. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,44 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Eli Lilly-Aktie fest: Novo Nordisk-Konkurrent erstmals über 1 Billion Dollar wert

Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Analysen zu Eli Lilly

DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.12.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2024Eli Lilly BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2024Eli Lilly and BuyJefferies & Company Inc.
05.10.2018Eli Lilly and OutperformBMO Capital Markets
08.06.2018Eli Lilly and OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
25.07.2018Eli Lilly and NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2017Eli Lilly and HoldArgus Research Company
20.03.2017Eli Lilly and NeutralUBS AG
22.07.2015Eli Lilly and Equal WeightBarclays Capital
08.01.2015Eli Lilly and HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.04.2017Eli Lilly and UnderperformBMO Capital Markets
15.10.2012Eli Lilly and underperformJefferies & Company Inc.
30.06.2010Eli Lilly ErsteinschätzungSoleil Securities Group, Inc.
14.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2009Eli Lilly sellGoldman Sachs Group Inc.

