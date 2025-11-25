Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Eli Lilly. Zuletzt stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1.087,22 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.093,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.073,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 99.266 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Bei 1.093,38 USD markierte der Titel am 25.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2025 bei 624,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 42,61 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 994,00 USD.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Eli Lilly am 30.10.2025. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 17,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,44 Mrd. USD umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2025 23,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Eli Lilly-Aktie fest: Novo Nordisk-Konkurrent erstmals über 1 Billion Dollar wert
Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.12.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2024
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.2024
|Eli Lilly and Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.2018
|Eli Lilly and Outperform
|BMO Capital Markets
|08.06.2018
|Eli Lilly and Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2018
|Eli Lilly and Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.2017
|Eli Lilly and Hold
|Argus Research Company
|20.03.2017
|Eli Lilly and Neutral
|UBS AG
|22.07.2015
|Eli Lilly and Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.2015
|Eli Lilly and Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.04.2017
|Eli Lilly and Underperform
|BMO Capital Markets
|15.10.2012
|Eli Lilly and underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.2010
|Eli Lilly Ersteinschätzung
|Soleil Securities Group, Inc.
|14.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.2009
|Eli Lilly sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eli Lilly nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen