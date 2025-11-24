Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly am Montagabend gesucht

Eli Lilly im Fokus

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.062,85 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1.075,00 USD. Bei 1.060,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 319.446 Eli Lilly-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 1.075,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2025 Kursverluste bis auf 624,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 70,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,92 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 5,20 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 994,00 USD je Eli Lilly-Aktie an.

Am 30.10.2025 lud Eli Lilly zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,60 Mrd. USD – ein Plus von 53,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 11,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 23,70 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Eli Lilly-Aktie fest: Novo Nordisk-Konkurrent erstmals über 1 Billion Dollar wert

Novo Nordisk setzt Eli Lilly mit gesenkten US-Preisen unter Druck - So reagiert die Aktie

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen