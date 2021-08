PfANG statt FAANG? Diese Aktien könnten Anlegern kräftige Gewinne bescheren

• PfANG das neue FAANG?• Markt mit enormem Potenzial• Zwei entscheidende Vorteile der PfANG-Aktien

FAANG hat sich als Abkürzung für eine Gruppe performancestarker Tech-Aktien etabliert. Hinter den FAANG-Aktien verbergen sich die Branchengrößen Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Neben der Technologiebranche bietet jedoch auch der Gesundheitssektor enormes Potenzial und vielversprechende Wachstumsaussichten. Daher könnte auch die PfANG-Gruppe einen Blick wert sein.

PfANG mit Potenzial

Hinter dem Akronym PfANG verbergen sich die Unternehmen Pfizer, Align Technology, Nano-X Imaging sowie Guardant Health.

Pfizer ist dabei wohl das bekannteste, älteste und auch größte Unternehmen der PfANG-Gruppe. Neben einer Vielzahl erfolgreicher Medikamente hat Pfizer gemeinsam mit BioNTech einen Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt. Und der Konzern hat noch zahlreiche weitere Wachstumschancen. Derzeit liege der Fokus insbesondere auf der Entwicklung weiterer mRNA-Therapien und Impfstoffe. Wie CEO Albert Boula kürzlich in der Telefonkonferenz zur Zahlenvorlage zum zweiten Quartal erklärte, bestehe die Strategie von Pfizer darin, "das volle Potenzial von mRNA voranzutreiben und zu erschließen", wie The Motley Fool schreibt. Im Rahmen der Bilanzvorlage hob Pfizer außerdem seine Jahresziele erneut an. Die Aktie des US-Pharmakonzerns profitierte deutlich von den Ergebnissen und gewann an der NYSE zeitweise fast 4 Prozent bis auf 43,74 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnte sich das Papier bislang um rund 23 Prozent verteuern.

Align Technology ist Pionier auf dem Markt für Zahnschienen, bekannt für die Invisalign-Schienen, sowie Hersteller von digitalen 3D-Scannern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in San José hat in den zurückliegenden Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und auch zuletzt starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die an der NASDAQ gelistete Aktie konnte in diesem Jahr bereits um über 32 Prozent zulegen. Das Papier befindet sich seit geraumer Zeit im Aufwärtstrend und kletterte kürzlich, am 2. August, sogar zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 713,70 US-Dollar.

Nano-X Imaging entwickelt, produziert und vertreibt digitale Röntgengeräte und hat dafür eine neue Art der Röntgentechnologie erfunden. Das Unternehmen aus Israel will den Markt weiter ausbauen sowie die Kosten für Röntgengeräte relevant senken. Denn etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung haben keinen sinnvollen Zugang zu medizinischer Bildgebungstechnologie, wie The Motley Fool berichtet. Nano-X hat demnach eine große Chance und auch enormes Potenzial, allerdings fehlen dem Unternehmen derzeit noch Zulassungen durch die FDA. In diesem Jahr musste das an der NASDAQ gelistete Unternehmen zwar rund 36 Prozent an Wert einbüßen, dennoch sehen Analysten durchaus Potenzial.

Das verbleibende Unternehmen der PfANG-Gruppe ist Guardant Health - führender Anbieter von Flüssigbiopsie-Tests für Krebs. Es ist eines der führenden Unternehmen in diesem Markt und hat bereits eine starke Akzeptanz für seine ersten Flüssigbiopsieprodukte erlangt. Die an der NASDAQ notierte Aktie steht derzeit mit einem Preis von 113,85 US-Dollar zwar etwa 12 Prozent unter dem Niveau, bei dem sie das vergangene Jahr abgeschlossen hat, dennoch zeigen sich Analysten weiterhin zuversichtlich.

Generell habe die PfANG-Gruppe zwei große Vorteile, wie The Motley Fool betont. Denn all die darin enthaltenden Unternehmen zielen auf einen riesigen potenziellen Markt ab. Zudem haben sie alle bereits einen Vorsprung auf diesem Markt. Es dürfte also spannend bleiben, diese Aktien künftig im Blick zu behalten.



