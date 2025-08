EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Aufwind

So entwickelt sich EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,05 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 16,05 EUR nach oben. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 16,16 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,95 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.894.501 Stück gehandelt.

Am 23.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,34 EUR. Gewinne von 1,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 10,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EON SE-Aktie 34,96 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,39 EUR je EON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 14.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EON SE 25,22 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EON SE-Aktie in Höhe von 1,14 EUR im Jahr 2025 aus.

