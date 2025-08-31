DAX23.760 -1,2%ESt505.343 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
So entwickelt sich EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag im Minusbereich

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 14,88 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
14,89 EUR -0,21 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 14,88 EUR. In der Spitze fiel die EON SE-Aktie bis auf 14,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.224.422 EON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,55 EUR erreichte der Titel am 05.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,44 EUR am 13.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EON SE-Aktie derzeit noch 29,87 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR. Im Vorjahr hatte EON SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich EON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EON SE einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

August 2025: So schätzen Experten die EON SE-Aktie ein

E.ON-Aktie schwächelt: Grüne Anleihen begeben

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

mehr Analysen