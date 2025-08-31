EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 14,99 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 14,99 EUR. Zwischenzeitlich weitete die EON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,98 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,00 EUR. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 129.544 Stück gehandelt.

Am 05.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 10,44 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,36 Prozent.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,52 EUR für die EON SE-Aktie.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,88 Mrd. EUR gelegen.

Die EON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

