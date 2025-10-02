EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,96 EUR.

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 15,96 EUR nach. Die EON SE-Aktie sank bis auf 15,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1.089.753 Stück.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,62 Prozent würde die EON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,571 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,52 EUR aus.

EON SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie verdient. EON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben

Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren