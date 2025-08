EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR. In der Spitze legte die EON SE-Aktie bis auf 16,06 EUR zu. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 74.889 EON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EON SE 0,550 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,20 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,22 Mrd. EUR – ein Plus von 11,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EON SE 22,64 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte EON SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je EON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,14 EUR fest.

