DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Kursentwicklung

EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Aufwind

08.09.25 16:10 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EON SE. Das Papier von EON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 15,37 EUR.

E.ON SE
E.ON SE
15,34 EUR 0,20 EUR 1,32%
Um 15:52 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 15,37 EUR nach oben. Die EON SE-Aktie legte bis auf 15,39 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 15,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.057.795 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EON SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,71 Prozent wieder erreichen. Bei 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für EON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,571 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 16,34 Mrd. EUR gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

