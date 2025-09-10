EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursplus

Kurs der EON SE

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,43 EUR. Mit einem Wert von 15,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 54.536 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,29 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 16,34 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,23 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

