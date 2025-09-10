DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Kurs der EON SE

EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursplus

11.09.25 09:25 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von EON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,33 EUR 0,03 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die EON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 15,43 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EON SE-Aktie bei 15,43 EUR. Mit einem Wert von 15,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 54.536 EON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,55 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,29 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 47,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EON SE-Aktie bei 16,52 EUR.

Am 13.08.2025 hat EON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 16,34 Mrd. EUR, gegenüber 16,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,23 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Aktie: Chef sieht Gaslage trotz wenig gefüllter Speicher entspannt

E.ON-Aktie steigt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025EON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
19.08.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
15.08.2025EON SE NeutralUBS AG
13.08.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
13.08.2025EON SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

