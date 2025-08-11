EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Vormittag nordwärts

Kurs der EON SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EON SE. Zuletzt stieg die EON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,96 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 15,96 EUR zu. Bei 16,01 EUR markierte die EON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 91.874 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,55 EUR. Derzeit notiert die EON SE-Aktie damit 3,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Vorjahr erhielten EON SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,39 EUR für die EON SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EON SE am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,22 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die EON SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von EON SE rechnen Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Experten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für EON SE-Aktie