EON SE Aktie News: EON SE am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von EON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,86 EUR. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 14,84 EUR. Bei 15,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.629.586 EON SE-Aktien.

Bei 15,79 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 10,44 EUR. Abschläge von 29,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,571 EUR je EON SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,04 EUR.

EON SE ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,44 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,84 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. EON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,13 EUR je EON SE-Aktie belaufen.

