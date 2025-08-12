DAX24.217 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,68 -0,7%Gold3.363 +0,5%
Übersicht
EON SE im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag fester

13.08.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 16,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,04 EUR 0,22 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 16,02 EUR. Im Tageshoch stieg die EON SE-Aktie bis auf 16,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.690.106 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,34 Prozent könnte die EON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EON SE-Aktie ist somit 34,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,39 EUR.

Am 14.05.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 22,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. EON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

Ausblick: E.ON legt Quartalsergebnis vor

DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Experten sehen bei EON SE-Aktie Potenzial

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
12:06EON SE NeutralUBS AG
11:56EON SE BuyDeutsche Bank AG
09:41EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41EON SE HoldJefferies & Company Inc.
08:46EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:56EON SE BuyDeutsche Bank AG
09:41EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.06.2025EON SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:06EON SE NeutralUBS AG
09:41EON SE HoldJefferies & Company Inc.
08:46EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

