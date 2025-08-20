EON SE Aktie News: EON SE am Vormittag kaum verändert

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Bei der EON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der EON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,60 EUR. Der Kurs der EON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,64 EUR zu. Das Tagestief markierte die EON SE-Aktie bei 15,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.950 EON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,44 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten EON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,570 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,56 EUR für die EON SE-Aktie.

Am 13.08.2025 legte EON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Am 18.11.2026 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der EON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

