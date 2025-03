EON SE Aktie News: EON SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Zuletzt sprang die EON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 13,35 EUR zu. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,35 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,28 EUR. Bisher wurden heute 739.714 EON SE-Aktien gehandelt.

Bei 13,82 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EON SE-Aktie derzeit noch 3,56 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EON SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 EUR, nach 0,530 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,10 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte EON SE am 26.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,84 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte EON SE am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte EON SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EON SE-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX aktuell: DAX fällt zum Handelsende zurück

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag