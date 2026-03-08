DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl107,2 +14,8%Gold5.103 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Erfolgreiches Jahr 2025

GEA-Aktie: Höhere Dividende und Wachstumspläne angekündigt

09.03.26 07:40 Uhr
GEA-Aktie: Dividendenplus und Wachstumsoffensive | finanzen.net

Der Anlagenbauer GEA Group erhöht nach einem erfolgreichen Jahr 2025 seine Dividende und peilt ein stärkeres Wachstum an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
59,70 EUR -1,95 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 15 Cent höhere Dividende von 1,30 Euro je Aktie bekommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet GEA ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5,0 bis 7,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 16,6 bis 17,2 Prozent. Beim ROCE geht GEA von einem Wert zwischen 34,0 und 38,0 Prozent aus.

Wer­bung

Für 2025 berichtete GEA einen Umsatz von 5,5 (Vorjahr: 5,42) Milliarden Euro, organisch lag der Zuwachs bei 3,7 Prozent. Ausschlaggebend war hier das Wachstum in den drei Divisionen Food & Healthcare Technologies, Heating & Refrigeration Technologies und Separation & Flow Technologies. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich um mehr als einen Prozentpunkt auf 16,5 (15,4) Prozent. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigerte GEA auf 36,2 von 33,8 Prozent.

DJG/cbr/mgo

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
03.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026GEA BuyUBS AG
05.02.2026GEA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026GEA BuyUBS AG
27.01.2026GEA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.02.2026GEA BuyUBS AG
05.02.2026GEA BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.2026GEA BuyUBS AG
26.01.2026GEA BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.01.2026GEA HaltenDZ BANK
27.01.2026GEA HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026GEA HoldWarburg Research
26.01.2026GEA Sector PerformRBC Capital Markets
14.01.2026GEA Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.03.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen