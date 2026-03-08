Erfolgreiches Jahr 2025

Der Anlagenbauer GEA Group erhöht nach einem erfolgreichen Jahr 2025 seine Dividende und peilt ein stärkeres Wachstum an.

Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 15 Cent höhere Dividende von 1,30 Euro je Aktie bekommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet GEA ein organisches Umsatzwachstum zwischen 5,0 bis 7,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 16,6 bis 17,2 Prozent. Beim ROCE geht GEA von einem Wert zwischen 34,0 und 38,0 Prozent aus.

Wer­bung Wer­bung

Für 2025 berichtete GEA einen Umsatz von 5,5 (Vorjahr: 5,42) Milliarden Euro, organisch lag der Zuwachs bei 3,7 Prozent. Ausschlaggebend war hier das Wachstum in den drei Divisionen Food & Healthcare Technologies, Heating & Refrigeration Technologies und Separation & Flow Technologies. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich um mehr als einen Prozentpunkt auf 16,5 (15,4) Prozent. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) steigerte GEA auf 36,2 von 33,8 Prozent.

DJG/cbr/mgo

DOW JONES