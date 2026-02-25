Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe sich in einem unsicheren konjunturellen Umfeld behauptet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Anlagenbau übertreffe mit dem Wachstum mittlerweile das Service-Geschäft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

