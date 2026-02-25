GEA Aktie
Marktkap. 9,33 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe sich in einem unsicheren konjunturellen Umfeld behauptet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Anlagenbau übertreffe mit dem Wachstum mittlerweile das Service-Geschäft./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Buy
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,05 €
|Abst. Kursziel*:
8,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
