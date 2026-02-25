DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.614 -1,9%MSCI World 4.380 -0,6%Top 10 Crypto 8,9170 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.812 +2,6%Euro 1,1556 +0,2%Öl 103,9 +11,4%Gold 5.108 +0,1%
GEA Aktie

60,25 EUR -0,70 EUR -1,15 %
STU
Marktkap. 9,33 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
Symbol GEAGF

Jefferies & Company Inc.

GEA Buy

10:06 Uhr
GEA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlagenbauer habe sich in einem unsicheren konjunturellen Umfeld behauptet, schrieb Rizk Maidi in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Anlagenbau übertreffe mit dem Wachstum mittlerweile das Service-Geschäft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,05 €		 Abst. Kursziel*:
8,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
Analyst Name:
Rizk Maidi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

