GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
61,20 EUR -0,40 EUR -0,65 %
STU
Marktkap. 10,17 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

08:01 Uhr
GEA Underweight
Aktie in diesem Artikel
GEA
61,20 EUR -0,40 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 57,60 auf 58,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Akash Gupta hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie infolge der Resultate des Anlagenbauers für 2025 seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda vor Restrukturierungsaufwendungen) für 2026 und 2027 etwas an. Er bleibe aber bei seiner Einschätzung, dass der Konzern bei den Margen wohl kaum noch draufsatteln könne. Mittelfristig dürfte das Gewinnwachstum zudem hinter dem Sektordurchschnitt zurückbleiben./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Underweight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,20 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
62,20 €		 Abst. Kursziel*:
-6,43%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
61,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,90%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

