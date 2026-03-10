JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

08:01 Uhr

GEA 61,20 EUR -0,40 EUR -0,65%

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 57,60 auf 58,20 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Akash Gupta hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie infolge der Resultate des Anlagenbauers für 2025 seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda vor Restrukturierungsaufwendungen) für 2026 und 2027 etwas an. Er bleibe aber bei seiner Einschätzung, dass der Konzern bei den Margen wohl kaum noch draufsatteln könne. Mittelfristig dürfte das Gewinnwachstum zudem hinter dem Sektordurchschnitt zurückbleiben./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:52 / GMT

