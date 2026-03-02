DAX 23.963 -2,7%ESt50 5.830 -2,6%MSCI World 4.501 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,93 +3,7%Gold 5.291 -0,6%
GEA Aktie

63,10 EUR -1,25 EUR -1,94 %
STU
Marktkap. 10,1 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200

ISIN DE0006602006

Symbol GEAGF

JP Morgan Chase & Co.

GEA Underweight

09:36 Uhr
GEA Underweight
GEA
63,10 EUR -1,25 EUR -1,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Nach der Berichtssaison ist seine Überzeugung für Vestas, Assa Abloy und Prysmian eher noch gestiegen im Vergleich zu Gea./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
62,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
63,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

