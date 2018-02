IPOs: Groß-Emissionen startklar

€uro am Sonntag

Bildquellen: istock/Yong Hian Lim, tap trofsnag / Shutterstock.com, Tashatuvango / Shutterstock.com, OtnaYdur / Shutterstock.com

Nachdem Siemens bereits am vergangenen Montag die offizielle Absichtserklärung ("Intention to float") für das Initial Public Offering (IPO) von Healthineers abgegeben hatte, will die Deutsche Bank nach Informationen aus Finanzkreisen an diesem Montag ihre Fondstochter vom Stapel lassen.Von der Ankündigung bis zur Erstnotiz vergehen normalerweise vier Wochen. Bei DWS wird mit einem Börsengang ab dem 19. März gerechnet. Mit einem geschätzten Emissionsvolumen von über sieben Milliarden Euro könnte Healthineers die größte Neuemission in Frankfurt seit der Deutschen Telekom 1996 werden.Sowohl bei Siemens Healthineers als auch bei DWS ist eine sogenannte Sekundärplatzierung geplant, bei der der Erlös der Muttergesellschaft zufließt. DWS wird in der Rechtsform einer KGaA an die Börse gebracht, um den Einfluss der Deutschen Bank sicherzustellen. Siemens will Mehrheitsaktionär bei Healthineers bleiben.______________________________