CTS Eventim im Fokus

CTS Eventim Aktie News: Anleger schicken CTS Eventim am Vormittag auf rotes Terrain

22.08.25 09:25 Uhr
CTS Eventim Aktie News: Anleger schicken CTS Eventim am Vormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CTS Eventim. Die CTS Eventim-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 80,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
79,70 EUR -3,55 EUR -4,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CTS Eventim-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,9 Prozent auf 80,95 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CTS Eventim-Aktie bisher bei 80,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.897 CTS Eventim-Aktien.

Am 20.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CTS Eventim-Aktie 40,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 76,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CTS Eventim-Aktie mit einem Verlust von 5,06 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,66 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,72 EUR je CTS Eventim-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CTS Eventim-Aktie bei 116,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CTS Eventim am 22.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 498,58 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 408,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CTS Eventim am 20.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
09:31CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
09:01CTS Eventim BuyUBS AG
08:01CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
21.08.2025CTS Eventim AddBaader Bank
