So bewegt sich CTS Eventim

CTS Eventim Aktie News: CTS Eventim am Mittag mit Einbußen

22.08.25 12:05 Uhr
CTS Eventim Aktie News: CTS Eventim am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CTS Eventim. Das Papier von CTS Eventim befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 79,85 EUR ab.

Die CTS Eventim-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 79,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CTS Eventim-Aktie bisher bei 79,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 466.392 CTS Eventim-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 114,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CTS Eventim-Aktie 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CTS Eventim-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,66 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,72 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CTS Eventim am 22.05.2025. Das EPS belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 498,58 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 408,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CTS Eventim wird am 20.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CTS Eventim rechnen Experten am 19.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je CTS Eventim-Aktie.

Redaktion finanzen.net

