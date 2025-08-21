CTS Eventim Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von CTS Eventim

Aktie im Fokus

Die Aktie von CTS Eventim gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CTS Eventim-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 79,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 79,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CTS Eventim-Aktie bei 78,45 EUR. Bei 80,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 710.898 CTS Eventim-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CTS Eventim-Aktie mit einem Kursplus von 44,07 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 76,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,72 EUR, nach 1,66 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,67 EUR an.

Am 22.05.2025 äußerte sich CTS Eventim zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CTS Eventim ein EPS von 0,70 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 498,58 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 408,73 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

CTS Eventim wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. CTS Eventim dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CTS Eventim-Aktie in Höhe von 3,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CTS Eventim-Aktie

CTS Eventim-Aktie zweistellig tiefer: Gewinneinbruch im zweiten Quartal - Jahresziele bestätigt

Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr eingefahren