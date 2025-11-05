EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE fällt am Mittwochnachmittag tief

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 15,7 Prozent bei 5,97 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 15,7 Prozent auf 5,97 EUR ab. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,90 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,16 EUR. Bisher wurden heute 4.211.271 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 77,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 15,30 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,442 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst