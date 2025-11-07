EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 5,75 EUR ab.
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 5,75 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,66 EUR nach. Mit einem Wert von 5,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.351 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 84,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.
EVOTEC SE gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 163,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,477 EUR je EVOTEC SE-Aktie.
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Evotec: Durchwachsene 9M-Zahlen - mit Lichtblicken
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
