EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag fester

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 6,02 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 6,02 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,07 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 643.205 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 76,53 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,89 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 182,12 Mio. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,439 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

