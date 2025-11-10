DAX23.930 +1,5%Est505.652 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Trump Media-Aktie dennoch mit Aufschlägen: TMTG verbucht kräftige Verluste im dritten Quartal
Aktie im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag höher

10.11.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 5,31 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,33 EUR. Bisher wurden heute 458.265 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,85 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 4,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,478 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
