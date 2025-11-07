EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag im Keller

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 5,37 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 5,37 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,76 EUR. Bisher wurden heute 1.666.342 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 49,44 Prozent niedriger. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,477 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet

Evotec: Durchwachsene 9M-Zahlen - mit Lichtblicken

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVOTEC SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht