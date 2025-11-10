EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 5,40 EUR.
Um 09:05 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 5,40 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.186 EVOTEC SE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 163,89 Mio. EUR, gegenüber 184,89 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,36 Prozent präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,478 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
