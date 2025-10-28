EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagmittag an Boden

EVOTEC SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 7,15 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,15 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,17 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.605 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,57 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Abschläge von 29,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,445 EUR je Aktie aus.

