Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 262,06 USD nach.

Die Expedia-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 262,06 USD abwärts. Die Expedia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,81 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 263,79 USD. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 56.599 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 279,61 USD. Mit einem Zuwachs von 6,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Abschläge von 50,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,08 USD je Expedia-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 06.11.2025 vor. Expedia hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,04 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,41 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,32 USD je Expedia-Aktie belaufen.

