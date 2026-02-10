DAX24.953 -0,1%Est506.041 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,6%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.401 -2,5%Euro1,1903 +0,1%Öl70,19 +1,6%Gold5.066 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie
Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen! Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Experten: Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren

11.02.26 13:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,31 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jabil Circuit Inc.
216,70 EUR 0,30 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,38 EUR 0,58 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,36 EUR 0,96 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
159,95 EUR 6,95 EUR 4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die EU sollten nach Expertenansicht in großem Stil in Rechenzentren investieren, um im KI-Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten. "Um international Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel setzen, innerhalb der nächsten fünf Jahre 10 bis 15 Prozent der weltweiten Rechenkapazität bereitzustellen", heißt es im Jahresgutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), das die Kommission in Berlin an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) übergab.

Wer­bung

"Investitionen im globalen Vergleich niedrig"

"Wenngleich in Deutschland im Jahr 2025 die Investitionen in Rechenzentren ein Allzeithoch erreichten, sind sie im globalen Vergleich niedrig", schreibt die Kommission. Die USA liegen demnach bei den Rechenkapazitäten deutlich an der Spitze, etwa mit der sechsfachen Kapazität Chinas. Die europäischen Länder lägen um Größenordnungen darunter. Für einen Ausbau sind nach Ansicht der Experten in Deutschland vereinfachte und beschleunigte Zulassungsverfahren für Rechenzentren und ein Ausbau der Energienetze erforderlich.

In dem Gutachten wird auf die sogenannte digitale Souveränität verwiesen. Diese sei zentral für Deutschland und die EU, "da technologische Abhängigkeiten politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungsräume unmittelbar beeinflussen".

Experten: Forschung in Deutschland stark

Deutschland und Europa verfügten zwar über starke Forschungslandschaften und erste Erfolge bei der Anwendung von Künstlicher Intelligenz, lägen aber im internationalen Vergleich, vor allem gegenüber den USA und China, bei der Entwicklung von KI-Modellen und der Umsetzung von KI in die Wertschöpfung zurück.

Wer­bung

Die EFI wurde 2006 von der Bundesregierung eingesetzt, um regelmäßig Optimierungsvorschläge für die nationale Forschungs- und Innovationspolitik zu erarbeiten. Es geht um Antworten auf die Frage, wie "innovative Güter und Dienstleistungen" die Wirtschaft in Gang halten, hohe Einkommen schaffen und die Lebensqualität steigern können, wie es in der eigenen Aufgabenbeschreibung der EFI heißt. "Bildung und Technologie sind für hoch entwickelte und rohstoffarme Länder wie Deutschland unersetzlich."/jr/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Jabil Circuit und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
11:56Siemens Energy BuyUBS AG
10:46Siemens Energy OutperformBernstein Research
10:26Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
10:01Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:56Siemens Energy BuyUBS AG
10:46Siemens Energy OutperformBernstein Research
10:26Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
10:01Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen