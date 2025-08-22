ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend fester
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 111,46 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 111,46 USD. Die ExxonMobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,85 USD aus. Bei 110,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 594.954 ExxonMobil-Aktien gehandelt.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,35 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,25 Prozent.
Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.
Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
