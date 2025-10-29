DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin96.120 -0,8%Euro1,1604 -0,4%Öl64,80 +0,5%Gold3.930 -0,3%
Facebook-Konzern mit Zahlen

Meta-Aktie sackt ab: Meta Platforms erleidet Gewinneinbruch

29.10.25 21:26 Uhr
NASDAQ-Titel Meta-Aktie fällt: Umsatzplus und Gewinneinbruch | finanzen.net

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre Bücher für das dritte Quartal 2025 geöffnet. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
600,00 EUR -46,10 EUR -7,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meta erlitt im dritten Quartal 2025 einen Gewinneinbruch: Das Ergebnis belief sich auf 1,05 US-Dollar je Aktie, nach 6,03 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 6,716 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit verfehlt.

Im Berichtszeitraum machte der Konzern hinter dem sozialen Netzwerk Facebook außerdem 51,24 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nachdem der Umsatz im Vorjahreszeitraum bei 40,589 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, hatten die Experten nun eine Steigerung auf 49,49 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie fällt am Mittwoch nachbörslich zeitweise um 8,41 Prozent auf 688,28 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
