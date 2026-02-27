DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

28.02.26 18:00 Uhr
Im Februar 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,44 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 1,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 30,74 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.34,00 GBP10,6225.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)33,00 GBP7,3724.02.2026
RBC Capital Markets32,00 GBP4,1209.02.2026
Barclays Capital40,00 GBP30,1409.02.2026
JP Morgan Chase & Co.32,00 GBP4,1206.02.2026
Goldman Sachs Group Inc.--06.02.2026
UBS AG28,50 GBP-7,2706.02.2026
DZ BANK--05.02.2026
UBS AG28,50 GBP-7,2705.02.2026
RBC Capital Markets32,00 GBP4,1205.02.2026
RBC Capital Markets32,00 GBP4,1202.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
