Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Im Februar 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,44 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 1,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 30,74 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 34,00 GBP 10,62 25.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 33,00 GBP 7,37 24.02.2026 RBC Capital Markets 32,00 GBP 4,12 09.02.2026 Barclays Capital 40,00 GBP 30,14 09.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 32,00 GBP 4,12 06.02.2026 Goldman Sachs Group Inc. - - 06.02.2026 UBS AG 28,50 GBP -7,27 06.02.2026 DZ BANK - - 05.02.2026 UBS AG 28,50 GBP -7,27 05.02.2026 RBC Capital Markets 32,00 GBP 4,12 05.02.2026 RBC Capital Markets 32,00 GBP 4,12 02.02.2026

Redaktion finanzen.net