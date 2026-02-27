Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie
Im Februar 2026 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,44 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 1,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 30,74 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|34,00 GBP
|10,62
|25.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|33,00 GBP
|7,37
|24.02.2026
|RBC Capital Markets
|32,00 GBP
|4,12
|09.02.2026
|Barclays Capital
|40,00 GBP
|30,14
|09.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 GBP
|4,12
|06.02.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|-
|-
|06.02.2026
|UBS AG
|28,50 GBP
|-7,27
|06.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.02.2026
|UBS AG
|28,50 GBP
|-7,27
|05.02.2026
|RBC Capital Markets
|32,00 GBP
|4,12
|05.02.2026
|RBC Capital Markets
|32,00 GBP
|4,12
|02.02.2026
