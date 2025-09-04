FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend ohne große Veränderung
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von FedEx. Mit einem Wert von 225,47 USD bewegte sich die FedEx-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die FedEx-Aktie wies um 19:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 225,47 USD. Bei 229,33 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die FedEx-Aktie sank bis auf 224,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93.514 FedEx-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,71 USD an.
Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 24.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,94 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.09.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.09.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
Erste Schätzungen: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet
Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.12.2024
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.2024
|FedEx Equal-weight
|Morgan Stanley
|22.03.2024
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.12.2023
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.12.2023
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen