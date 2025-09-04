DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Kurs der FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend ohne große Veränderung

05.09.25 20:24 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von FedEx. Mit einem Wert von 225,47 USD bewegte sich die FedEx-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
193,18 EUR 0,30 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie wies um 19:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 225,47 USD. Bei 229,33 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die FedEx-Aktie sank bis auf 224,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 93.514 FedEx-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 312,71 USD an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 24.06.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,94 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.09.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der FedEx-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
25.06.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
