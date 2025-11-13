FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von FedEx hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der FedEx-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 268,66 USD.

Bei der FedEx-Aktie ließ sich um 20:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 268,66 USD. Der Kurs der FedEx-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,58 USD zu. Das Tagestief markierte die FedEx-Aktie bei 268,39 USD. Bei 269,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 70.881 FedEx-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 12,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 194,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,66 Prozent.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 USD.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 18.09.2025. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,14 USD je Aktie aus.

