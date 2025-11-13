FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 269,04 USD.

Um 15:51 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 269,04 USD nach oben. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 270,57 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,86 USD. Zuletzt wurden via New York 19.971 FedEx-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. 14,67 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 194,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 27,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

FedEx veröffentlichte am 18.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

