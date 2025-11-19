FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 261,24 USD ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die FedEx-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 261,24 USD ab. Die Abwärtsbewegung der FedEx-Aktie ging bis auf 261,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 263,08 USD. Zuletzt wechselten via New York 10.765 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die FedEx-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 194,34 USD am 10.04.2025. Mit Abgaben von 25,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für FedEx-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,52 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,73 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

Am 18.09.2025 hat FedEx in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,17 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor 3 Jahren abgeworfen

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet