FedEx im Blick

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend gefragt

21.11.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 270,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
227,70 EUR -2,25 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 270,53 USD zu. In der Spitze gewann die FedEx-Aktie bis auf 271,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 263,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 113.514 FedEx-Aktien.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 USD.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je FedEx-Aktie in Höhe von 18,17 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Eugene Berman / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
13.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen