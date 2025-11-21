DAX23.094 -0,8%Est505.512 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.197 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1499 -0,3%Öl62,18 -1,6%Gold4.076 ±-0,0%
Blick auf FedEx-Kurs

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag freundlich

21.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 264,72 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
227,70 EUR -2,25 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 264,72 USD. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 265,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 263,43 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 46.906 FedEx-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 308,52 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 16,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 36,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,73 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 18.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,17 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu FedEx Corp.

