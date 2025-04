Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX springt zum Ende des Donnerstagshandels deutlich an

Schwache Performance in Frankfurt: DAX rutscht am Freitagmittag ab

Handel in Frankfurt: DAX-Anleger bekommen am Nachmittag kalte Füße

Börse Zürich in Grün: SMI zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Montagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich

Sandoz Files Lawsuit Alleging Amgen Illegally Blocked Biosimilar Competition For Its Blockbuster Arthritis Drug

Montagshandel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Nachmittag zu

Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsende fester

Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute im Fokus

China verbietet heimischen Airlines offenbar Abnahme von Boeing-Jets. Drägerwerk mit deutlichem Gewinnrückgang. LVMH verfehlt Umsatzerwartungen. Beiersdorf in Q1 besser als erwartet. NVIDIA investiert Milliarden in KI-Technik in den USA. Carl Zeiss Meditec wächst im 2. Quartal - Ausblick schwierig. ON Semiconductor zieht Milliarden-Übernahmeangebot für Allegro MicroSystems zurück.