Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Gesprächen mit dem Management in Boston mit einem Kursziel von 59 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbssorgen im Zusammenhang mit einigen Produkten des Labordienstleisters und Diagnostikspezialisten schienen mehr ein Gesprächsthema als fundamental begründet zu sein, schrieb Tycho Peterson am Mittwochabend. Derweil gehe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef voran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

