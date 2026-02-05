QIAGEN Aktie
Marktkap. 8,98 Mrd. EURKGV 23,17
WKN A41HBE
ISIN NL0015002SN0
Symbol QGEN
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kursziel für Qiagen von 57 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Option einer Übernahme des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters allem Anschein nach offen bleibe, habe er das Kursziel wegen einer höheren Übernahmeprämie hochgesetzt./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: QIAGEN Buy
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,87 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tycho Peterson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu QIAGEN N.V.
|13:21
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|13:21
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.21
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.20
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|13:21
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG