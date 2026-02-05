DAX 24.637 +0,6%ESt50 5.977 +0,9%MSCI World 4.500 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.759 +1,0%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1808 +0,2%Öl 68,13 +1,2%Gold 4.953 +3,7%
QIAGEN Aktie

Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

KGV 23,17
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kursziel für Qiagen von 57 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Option einer Übernahme des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters allem Anschein nach offen bleibe, habe er das Kursziel wegen einer höheren Übernahmeprämie hochgesetzt./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 15:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,87 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

