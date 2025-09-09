Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend mit Kurseinbußen
Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 11,35 USD ab.
Das Papier von Ford Motor befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 11,35 USD ab. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 11,31 USD. Bei 11,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.793.044 Ford Motor-Aktien.
Bei 11,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,56 Prozent.
Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,668 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,18 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.
