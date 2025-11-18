Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Ford Motor hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Ford Motor-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 12,89 USD.

Die Ford Motor-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 12,89 USD an der Tafel. Bei 12,99 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 12,76 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 12,85 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 979.246 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Ford Motor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,662 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ford Motor ein EPS von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 50,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,20 Mrd. USD umgesetzt.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

