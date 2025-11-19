Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Ford Motor. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Ford Motor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 13,03 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Ford Motor-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 13,03 USD. In der Spitze gewann die Ford Motor-Aktie bis auf 13,06 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711.576 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,97 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 7,18 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,00 USD je Ford Motor-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,60 USD gegenüber 0,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Ford Motor mit einem Umsatz von insgesamt 50,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,05 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

Ford-Aktie stabil: Letztes Auto in Saarlouis wird gebaut

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren verloren