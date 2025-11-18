Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagabend im Aufwind
Die Aktie von Ford Motor zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 13,03 USD.
Um 20:07 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 13,03 USD zu. Bei 13,09 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 12,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.856.128 Ford Motor-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2025). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 35,16 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,662 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.
Ford Motor gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 50,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 46,20 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ford Motor am 10.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,05 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com
