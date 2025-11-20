Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 12,92 USD.

Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 12,92 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bei 13,01 USD. Bei 12,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 660.617 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 13,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,61 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Ford Motor-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

