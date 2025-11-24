Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 12,90 USD.

Die Ford Motor-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 12,90 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,91 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,87 USD. Bisher wurden heute 913.229 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,97 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 34,53 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 50,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 46,20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 USD je Ford Motor-Aktie.

